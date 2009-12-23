Деятельность Каролинского элеватора остановлена

В Винницкой области остановлена деятельность предприятия «Каролинский элеватор» из-за нарушения требований природоохранного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в сообщении Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

«Государственной экологической инспекцией в Винницкой области вынесено решение о временном запрете (остановке) деятельности ООО «Каролинский элеватор», связанной с образованием отходов», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ООО «Каролинский элеватор» осуществляет деятельность, связанную с образованием отходов, без соответствующего разрешения (разрешения и лимита на образование и размещение отходов), что является грубым нарушением требований природоохранного законодательства Украины, а именно: нарушение требований ст. 32 Закона Украины «Об отходах».

«Ранее принятые меры не привели к устранению выявленных нарушений (деятельность проводится без разрешения и лимита на образование и размещение отходов), поэтому было вынесено решение о приостановке деятельности данного предприятия", - сказано в сообщении.