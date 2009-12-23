Эксперт: продление моратория на продажу земли было ожидаемым

Решение Верховной Рады Украины о продлении моратория на продажу земли было ожидаемым в контексте предстоящих выборов.

Такую точку зрения в комментарии агентству УНИАН высказал экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он подчеркнул, что идея рынка земли до сих пор не находит массовой поддержки среди украинских избирателей, и некоторые кандидаты на пост президента даже строят свою кампанию на лозунге «земля не должна быть товаром». Эпопея с мораторием имеет долгую историю: парламент продлевает его уже много лет, напомнил экономист. По его словам, каждый раз выдвигается аргумент о том, что мораторий не может быть упразднен, поскольку Украина еще не готова к этому, в частности, по причине отсутствия дополнительного законодательства, такого как закон о земельном кадастре. Затем, после пролонгации моратория, вопрос о соответствующих законах откладывается в долгий ящик, отметил экономист.

Очень вероятно, считает А.БЛИНОВ, что мораторий будет продлен даже в случае президентского вето. Экономист рассматривает постоянное продление моратория как серьезное препятствие для развития украинского аграрного сектора. Он подчеркнул, что до тех пор, пока земля не станет рыночным товаром, невозможно будет определить ее рыночную стоимость.

При этом, добавил экономист, аграрии не могут использовать землю в качестве залога по кредиту, что ограничивает их возможности для развития. К тому же компании, арендующие землю, имеют гораздо меньше мотивации инвестировать в повышение ее плодородности, нежели те, кто ей владеет, считает А.БЛИНОВ. Сохранение статус-кво также поддерживает существование «серого» и «черного» рынков сельхозземель в Украине, уверен экономист.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря т.г. приняла закон “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (о сроках на продажу земельных участков).

Данным законом продлен срок запрещения внесения права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ до 1 января 2012 года. При этом предусмотрено, что даже в случае принятия законов о Государственном земельном кадастре и о рынке земель продажа земли будет запрещена.