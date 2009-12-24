Дело: В Украине нет рынка сельхозземли. Это нонсенс

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Ли Тернер о том, какие сферы экономики привлекательны для иностранных инвесторов и о том, как изменятся отношения между Россией и Украиной после вступления Украины в НАТО, сообщает Дело.

Британия всегда активно поддерживала Украину в ее стремлении вступить в НАТО и ЕС. Но опыт последних переговоров Украины с этими организациями показывает, что Украина все же ближе к Альянсу, чем к Евросоюзу. Вы с этим согласны?

Я не думаю, что это соревнование – наблюдать, членом какой из этих организаций Украина сможет стать в первую очередь. На самом деле, Украина очень плотно работает с обеими организациями. Великобритания считает, что Украина – это очевидно европейская страна, и она должна иметь право присоединиться к Европейскому Союзу, как только выполнит необходимые условия. В Европейском Союзе, который состоит из 27 стран, и у каждой из них есть право высказывать свое мнение, идут дебаты относительно того, должна ли Украина присоединиться к ЕС вообще, и как скоро это случится. Пока Великобритании не удается убедить все страны-члены ЕС в том, что Украина должна иметь то, что мы называем перспективой членства (это значит, что Украина однажды определенно станет членом Европейского Союза). Однако есть и другие страны, например, некоторые страны Восточной Европы, которые поддерживают желание Великобритании предоставить Украине перспективу членства. Лучший способ добиться этого для Украины – это как можно скорее выполнить свою часть работы и провести все необходимые реформы, включая экономические и реформу судебной системы.

Что касается НАТО, то здесь дела обстоят немного иначе, ведь у Украины уже есть перспектива членства в этой организации. На саммите в Бухаресте в 2008 году было достигнуто соглашение, что однажды Украина станет членом НАТО. Эта позиция остается неизменной, и Великобритания ее поддерживает. Ключевой момент сейчас – это развитие отношений между Украиной и НАТО. И это означает работу через Комиссию «Украина-НАТО», организацию, которая объединяет Украину с Альянсом. Ежегодно Украина должна разрабатывать Годовую национальную программу, которая показывает, что страна осуществляет реформы, необходимые для того, чтобы подготовиться к вступлению в НАТО. На самом деле, ключевым моментом для возможного членства Украины как в ЕС, так и в НАТО, является то, что она должна много и упорно работать над реформами, чтобы подготовиться к вступлению в данные организации, основанные на определенных правилах, то есть нужно выполнять свои обязательства.

Есть международные организации, и некоторые из них расположены в этом регионе, где лидеры отдельных стран собираются вместе и говорят о том, что совсем скоро они объединятся, очень скоро они создадут валютный или таможенный союз. И они продолжают встречаться и говорить это, но не всегда выполняют необходимую для этого практическую или правовую работу. В Европейском Союзе все иначе: это организация, которая основана на определенных правилах, и они являются юридически обязательными для выполнения всеми странами-членами ЕС. Именно так эти страны достигают конкретных практических результатов, которые создают стабильный рынок для сотен миллионов людей.

Но ведь страны, которые не так давно стали членами ЕС (Болгария, Польша, Чехия) все же сначала вступили в НАТО, а уже потом в ЕС.

Вступление в Европейский Союз действительно подразумевает проведение огромного количества внутренних реформ. Также необходимо приблизить все законодательство страны к законодательству Европейского Союза. Так что то, что это очень сложный комплекс приготовлений, является правдой. Но на самом деле Украина и ЕС уже ведут очень комплексные и основательные переговоры относительно Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Частью данного Соглашения является создание глубокой и всесторонней Зоны свободной торговли. Это значит, что Украина может действительно принять те части европейского законодательства, или законодательства ЕС, которые захочет, чтобы лучше работать, а также пользоваться правом свободной торговли с обширным рынком в сотни миллионов людей, чей средний доход составляет 39.000 долларов в год. Это огромный рынок. Так что в настоящий момент можно начать пользоваться массой преимуществ со стороны Европейского Союза, даже если Вы пока не можете в него полностью вступить.

Что касается НАТО, если Украина хочет вступить в Альянс, мы будем рады очень тесно сотрудничать, чтобы сделать это возможным. Пожалуй, я должен отметить, что Великобритания уже тесно работает с Украиной по нескольким направлениям, например, мы развиваем военный потенциал страны и помогаем ей поддерживать миротворческие операции в третьих странах. Другое направление, где мы оказываем помощь – это программа «Миротворческий английский». Мы считаем, что один из лучших способов увеличения эффективности вооруженных сил Украины - это обеспечение того, чтобы основная часть офицеров и как можно больше солдат могли говорить по-английски. И мы помогаем обучать английскому большое количество служащих Украинских вооруженных сил. Мы также помогаем осуществить участие Украины в британско-французской вертолетной инициативе. Мы предоставляем обучение через группу британских военных советников и преподавателей, которая находится в Чешской Республике. И, наконец, в Министерстве обороны Украины работает наш Специальный советник по вопросам обороны, который помогает Министерству работать в направлении вступления в НАТО.

Членство в НАТО – это решение Украины. Никто не пытается навязать это Украине. Но если Украина решит, что хочет вступит в НАТО, Великобритания с радостью поможет ей это сделать.

Более 50% украинцев выступают против вступления страны в НАТО. Ваш совет, как это можно изменить?

Думаю, важно, чтобы украинцы больше узнали о НАТО и о том, чем занимается эта организация. В некотором смысле, неудивительно, что после многих лет сложных отношений между СССР и НАТО люди в Украине, возможно, не вполне понимают, чем именно занимается НАТО, а также не понимают тот факт, что это намного больше, чем военный альянс. Я думаю, что здесь могла бы быть полезна информационная кампания, и мы с удовольствием помогли бы ее разработать. В то же время, я думаю, частично вопрос заключается в дальнейшем развитии вооруженных сил Украины, чтобы они были в большей мере готовы интегрироваться в НАТО. Наконец, чем больше люди из Украины будут общаться с людьми из стран, которые уже вступили в НАТО, тем лучше. Например, поражает тот факт, что многие страны, которые теперь являются членами НАТО, раньше участвовали в Варшавском договоре. И с этими странами не случилось ничего ужасного. Они имеют демократические системы, успешные экономики, и думаю, это свидетельствует о том, что вступления в НАТО не стоит бояться. Но Вы правы – правительству Украины действительно нужно работать вместе с украинцами, чтобы доказать, почему вступление в НАТО – это хорошо.

Мне кажется, украинцы боятся не столько самого вступления в НАТО, сколько того, что это негативно повлияет на отношения с Россией.

Вы правы – это не игра, где, победив в одном, проигрываешь в другом. Это не выбор между одним или другим вариантом. Нет абсолютно никаких причин, чтобы Украина не могла вступить в НАТО, и в то же время иметь отличные отношения с Россией. На самом деле, НАТО заинтересована работать с Россией, и уже это делает. НАТО будет сотрудничать с Россией настолько близко, насколько будет готова сотрудничать Россия. Думаю, то же относится и к ЕС: нет причин, почему Украина не может приближаться к ЕС, оставаясь лучшим другом России. Это абсолютно возможно.

Какое, по вашему мнению, самое слабое место Украины?

Не думаю, что есть какие-то особые слабые места. Я полагаю, вопрос скорее заключается в том, чтобы в Украине было государственное управление, которое бы обеспечивало осуществление реформ. И это касается многих вопросов - не только членства в НАТО, но и членства в ЕС, и привлечения инвестиций. На днях я написал блог о коррупции в Украине (http://blogs.fco.gov.uk/roller/turner/). 9 декабря отмечался Международный день борьбы с коррупцией, и я отметил, что Премьер-министр Юлия Тимошенко сделала заявление о создании в Украине Антикоррупционного борю. Хорошо, что украинские политики стремятся принимать меры для борьбы с коррупцией, поскольку в последнем рейтинге восприятия коррупции в странах мира организации Transparency International Украина, и мне грустно об этом говорить, заняла 146-е место наряду с Россией, Зимбабве и рядом других стран. Борьба с коррупцией - это хороший пример того, насколько эффективное государственное управление на самом верху украинской системы жизненно необходимо для улучшения условий внутри страны, что, в свою очередь, привлечет зарубежные инвестиции и поможет стране осуществить реформы.

Одна из главных задач посольства - помощь бизнесу. Можете назвать последние британские проекты, которым вы помогали реализоваться в Украине?

Я оптимистично воспринимаю перспективы ведения бизнеса в Украине. Иногда реформы в Украине происходят не так быстро, как нам бы того хотелось, и ещё многое нужно сделать, чтобы создать прозрачные административные системы, уменьшить уровень бюрократии, победить коррупцию и обеспечить независимую и справедливую работу судебной системы. И все же объемы торговли между Украиной и Великобританией продолжают расти. 2008 год был одним из лучших в истории международной торговли между Великобританией и Украиной. А в 2009 году, несмотря на рецессию, объемы британского экспорта в Украину на самом деле возросли, и это замечательная новость. Одними из главных позиций, которые Великобритания экспортирует в Украину, являются автомобили, промышленное оборудование и промышленные товары, в том числе лекарственные препараты, одежда, текстиль и оборудование для научных исследований. Так что это чудесные новости. Мы импортируем из Украины металлургическую продукцию, транспортное оборудование, продукты химической промышленности и сельского хозяйства.

Таким образом, объемы торговли существенны. Но я считаю, что есть ещё много сфер, где возможен потенциально огромный рост, особенно, если Украина сможет провести экономические реформы. Я вам приведу один простой пример, потому что это факт, который меня всегда удивляет. Это то, что в Украине до сих пор незаконной является покупка или продажа сельскохозяйственной земли. Это незаконно. Как такое возможно? И это в одной из стран, которая обладает наибольшим аграрным потенциалом в Европе. Так что я надеюсь, эта область будет либерализирована, как и многие другие, чтобы Украина смогла в полной мере реализовать свой экономический потенциал.

Газета «ДЕЛО» сейчас готовит специальный проект «Инвестирование в Украину». В рамках этого проекта мы опросили около 100 иностранных кампаний и они назвали аграрный сектор одним из самых привлекательных. Есть ли интерес у британских компании инвестировать в эту сферу?

Конечно, есть много британских компаний, которые заинтересованы в инвестировании в Украину. Я знаю несколько компаний, которые уже вкладывают средства в аграрный сектор, потому что несмотря на то, что покупать и продавать земли пока невозможно, их можно арендовать. Вы правы, когда говорите, что производство органических продуктов питания сейчас является настоящим бумом в Великобритании. И, возможно, это одна из тех сфер, где Украина может создать себе особое имя. Я знаю, что некоторые важные аграрные страны специализируются на производстве органических продуктов. Я также знаю, что в Украине одна из лучших почв, а также лучшие климатические условия для ведения сельского хозяйства в Европе. Так что в этой области есть огромный потенциал. Я думаю, Украине стоит хорошо подумать о том, что является ее уникальным предложением для рынка. Может быть, ответом являются органические продукты питания.