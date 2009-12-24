Дефицит сахара в следующем году в мире может достичь 3-4 млн тонн

За последние два месяца оптовые цены на сахар в Украине выросли на 38%. Основная причина – прогнозируемый дефицит этого продукта в 2009/2010 маркетинговом году, который по разным экспертным оценкам составит 0,4-0,6 млн. тонн, сообщает Дело.

Сможет ли Украина покрыть дефицит за счет импорта и снизить таким образом стоимость сахара на внутреннем рынке, «ДЕЛУ» рассказал Др. Херман Штрубе, совладелец компании Strube, которая является одним из крупнейших в мире производителей семян сахарной свеклы

Можно ли ожидать, что за счет импорта мы покроем образовавшийся дефицит и стоимость сахара вернется к привычным уровням – около 5 тыс. грн. за тонну?

Украина может закупить недостающие объемы за рубежом. Но это никак не снизит цены на этот продукт. Дело в том, что сейчас в мире также наблюдается дефицит сахара, из-за чего его стоимость существенно возросла. К примеру, в сентябре цены октябрьских фьючерсов достигли самого высокого за 28 лет уровня на фоне спекуляций относительно сокращения предложения из-за неблагоприятных для выращивания сахарного тростника погодных условий в Индии и Бразилии. С глобальной точки зрения нынешняя ситуации выглядит следующим образом: мировая потребность в сахаре постоянно возрастает – дефицит этого продукта в следующем году может достичь 3-4 миллионов тонн. Учтите при этом, что в 2008-2009 маркетинговом году было произведено 143 млн. тонн сахара, из которых свекловичный составляет около 30 млн. тонн, то есть более 20%.

Вместе с тем происходит сокращение и, соответственно, удорожание водных запасов. А преимущество сахарной свеклы по отношению к сахарному тростнику состоит в том, что при значительно меньшем потреблении воды из свеклы производится намного больше сахара. Кроме того, сахарная свекла все чаще используется, как составной субстрат в устройствах, работающих на биогазе, а также при производстве биоэтанола.

Разнообразные возможности применения сахарной свеклы означают растущий спрос и на ее посевной материал. Все этого говорит об одном – у этого рынка большой потенциал, что еще раз подтверждает правильно выбранную нами стратегию.

Германия – одно из самых консервативных государств Евросоюза в отношении генетически модифицированных продуктов. По данным опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения «Полис», около 80% немцев отказываются от употребления в пищу генетически модифицированных продуктов. Какие основные ограничения на производство ГМО существуют в вашей стране?

Общественность Германии действительно очень чувствительна к этому вопросу. Об этом свидетельствуют предусмотренные законодательством высокие денежные штрафы и некоторые уголовно-процессуальные действия в отношении нарушителей в сфере работы с ГМО. У нас принят специальный закон «О генетических технологиях». Согласно ему, угодья с генетически модифицированными сельхозкультурами должны располагаться не ближе 150 метров от традиционных хозяйств. Такие спецугодья должны быть обозначены опознавательными знаками.

Если же пыльца с растений с измененной генетической структурой будет случайно занесена ветром на сельхозкультуры, выращиваемые по традиционной технологии, «фермеру-генетику» придется возместить ущерб, возникший в результате генетического загрязнения растений. То есть наше законодательство призвано защитить фермера-традиционалиста, который в случае "генетического загрязнения своего участка" лишается возможности реализовать свой пользующийся большой популярностью в стране экологически чистый урожай по высоким ценам.

Следствием того, что фермер-генетик проигнорирует установленные правила, может стать закрытие его хозяйств, занимающихся выращиванием генетически модифицированных сельхозкультур.

Использует ли компания Strube генетически модифицированные организмы при производстве посевного материала?

Продаваемый нами посевной материал производится по традиционным методикам выращивания, ГМО мы не используем.