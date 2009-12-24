В Запорожской области посевы озимых увеличились на 9,4%

В Запорожской области площади посевов озимых культур увеличились на 9,4% по сравнению с прошлогодним показателем – до 644,1 тыс. га.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Запорожской области.

Согласно сообщению, в частности, сельскохозяйственные предприятия региона увеличили площади посевов озимых культур на 7,7% – до 547,2 тыс. га, частные хозяйства – на 20%, до 96,9 тыс. га.

По данным статуправления, в процентном соотношении увеличение площадей посевов озимых культур обеспечено за счет увеличение площадей, отданных под технические культуры, в частности под рапс.

«Озимым рапсом засеяно на 51,2% больше площадей, чем в прошлом году, – 46,7 тыс. га, тогда как площадь засева озимыми на зерно увеличилась лишь на 7,1% – до 595,3 тыс. га», – сообщили в управлении статистики.