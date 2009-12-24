Беларусь планирует увеличить производство сельхозпродукции

Беларусь в 2010 г. планирует увеличить производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий на 10-11% по сравнению с 2009 г., для этого необходимо Br4,27 трлн., сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сообщает АПК-Информ.

"Объем производства валовой продукции в сопоставимых ценах в 2010 г. должен составить Br25,2 трлн.", - проинформировали в Минсельхозпроде. В том числе производство продукции животноводства планируется увеличить на 8,8%, растениеводства – на 11%.

По оценке Министерства, для выполнения доведенного прогноза при сохранении производства сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах на уровне 2009 г. рост в общественном секторе должен составить 14,8%, в том числе в животноводстве - на 11,3%, растениеводстве – на 19,4%. "При сокращении производства в личных подсобных хозяйствах на 5% по сравнению с предыдущим годом в общественном секторе рост должен составить 17,2%", - заметили там.

Относительно развития животноводства в 2010 г. в Минсельхозпроде сообщили, что для выполнения задания в сельхозорганизациях необходимо увеличить производство молока по сравнению с 2009 г. на 10,9% - до 6,21 млн. тонн, мяса КРС – на 13%, до 660,8 тыс. тонн, свиней – на 10,4%, до 436,1 тыс. тонн, мяса птицы – на 15,6%, до 336 тыс. тонн, яиц – на 2,3%, до 2,3 млрд. шт.

Объем производства зерна в сельхозорганизациях в весе после доработки в 2010 г. должен составить 9,6 млн. тонн и возрасти по сравнению с 2009 г. на 18,7%. Увеличение производства рапса прогнозируется до 1 млн. тонн (на 63,2%). Производство сена, силоса и сенажа предполагается увеличить на 10%.

Как сообщили в Минсельхозпроде, для обеспечения заданных темпов роста сельхозпроизводства в 2010 г. необходимо Br4,27 трлн. В частности, потребность в средствах на реконструкцию, техперевооружение действующих животноводческих комплексов, молочно-товарных ферм и птицефабрик оценивается в Br1,1 трлн., завершения строительства производственных объектов – Br300 млрд. На приобретение минеральных удобрений потребуется Br1,77 трлн., горюче-смазочных материалов – Br680 млрд., ремонт техники – Br260 млрд., приобретение белка для кормов – Br160 млрд.

В Министерстве планируют, что в расходах на АПК в 2010 г. на собственные средства организаций придется Br770 млрд., средства республиканского бюджета - Br1,5 трлн., средства местных бюджетов – Br600 млрд., кредиты банков – Br1,4 трлн.

Как сообщалось, на 2009 г. прогнозный показатель по росту сельхозпроизводства в Беларуси был утвержден в пределах 8,5-9,5%. Фактически за январь-ноябрь 2009 г. объем сельхозпроизводства вырос на 1%.