В Луганской области реализация сельхозпродукции возросла

Сельскохозяйственные предприятия Луганской области в январе-ноябре 2009 года увеличили реализацию продукции на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Луганской области.

В частности, объемы реализации продукции растениеводства увеличились на 28%, животноводства – на 10,5%.

За 11 месяцев текущего года реализовано 691,278 тыс. тонн зерновых культур, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена реализации составила 703,5 грн./т, что на 6,2% меньше, чем в январе-ноябре 2008 года. В частности, реализовано 498,052 тыс. тонн пшеницы по 721,4 грн./т, 243,811 тыс. тонн семян подсолнечника 1743,2 грн./т.

Также в январе-ноябре т.г. реализовано 30,018 тыс. тонн скота и птицы (в живом весе), что на 13% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Средняя цена реализации составила 10 тыс. 880,2 грн. за тонну, что на 0,8% больше, чем в январе-ноябре прошлого года. В частности, реализовано 5542 тонны свиней по цене 14 тыс. 756,2 грн. за тонну, 19,529 тыс. тонн птицы по цене 10 тыс. 353,4 грн./т, 43,375 тыс. тонн молока по 1595,1 грн./т.