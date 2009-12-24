В Запорожской области производство продукции животноводства снизилось

В Запорожской области объемы производства основных видов продукции животноводства по сравнению с прошлым годом снизились на 5,6% - 5,8%.

Как сообщали УНИАН в главном управлении статистики в Запорожской области, "в январе-ноябре 2009г. в регионе произведено 266.2 тыс. т. молока и 66,5 тыс. тонн мяса (реализовано на забой), что на 5,6% и 5,8% соответственно меньше показателей января - ноября 2008 года".

При этом в регионе существенно сократилось количество крупного рогатого скота, как в сельхолзпредприятиях, так и в частных хозяйствах.

"По состоянию на 1 декабря во всех категориях хозяйств насчитывается 123,7ьтыс. Голов крупного рогатого скота, что составляет 94,8% соответствующего показателя 2008 года, причем поголовье коров сократилось до 63,6 тыс. голов - 92,2% количества на 1 декабря 2008г.", - сообщили в главном управлении статистики.

Как сообщал УНИАН, проблема сокращения поголовья с\\х скота в агрохозяйствах всех форм собственности возникла в Запорожском регионе в 2003г, когда (по данным пресс-службы облгосадминистрации - из-за дефицита кормов) численность поголовья крупного рогатого скота в регионе сократилась на 24,1%.

В конце сентября 2003г. начальник главного управления экономики Запорожской облгосадминистрации Алла Извекова, охарактеризовала ситуацию в животноводстве региона, как критическую: "Животноводство по многим показателям приблизилось к критической черте (объемы реализации скота и птицы на забой значительно превышают объемы их выращивания, численность всех видов животных неуклонно уменьшается) после которой наступают необратимые процессы, на преодоление которых в ближайшей перспективе необходимы будут огромные экономические, материальные и трудовые затраты. Продолжение этой негативной тенденции может привести к тому, что восстановление животноводства затянется на 20 - 25 лет, тем более, что одновременно происходит сокращение продуктивности животных".

В 2008г. поголовье крупного рогатого скота в Запорожской области, не смотря на финподдержку сельхозпроизводителей Запорожской области (выделение 35,5 млн.грн. в качестве дотации на поддержку животноводства за счет средств НДС и 12,5 млн.грн. - бюджетной животноводческой дотации за молодняк крупного рогатого скота) поголовье крупного рогатого скота сократилось почти на 10%.