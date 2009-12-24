В Крыму выросло сельхозпроизводство

В Крыму за январь-ноябрь 2009 г. объем продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. увеличился на 5,6%, в том числе в хозяйствах населения - на 13,0%, в сельскохозяйственных предприятиях - уменьшился на 1,7%. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в Крыму за 11 месяцев 2009 г. объем производства продукции растениеводства увеличился на 7,2%, в том числе в аграрных предприятиях уменьшился на 4,3%, в хозяйствах населения - увеличился на 22,0%.

В январе-ноябре 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. общий объем производства продукции животноводства увеличился на 3,9%, в том числе в аграрных предприятиях - на 1,8%, в хозяйствах населения - на 5,5%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за январь-октябрь 2009 г. объем продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий в сравнении с соответствующим периодом 2008 г. увеличился на 6,0%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях - сократился на 1,4%, в хозяйствах населения - возрос на 14,0%.