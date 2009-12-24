В Крыму реализация зерна увеличилась

В январе-ноябре 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями Автономной Республики Крым реализовано по всем направлениям 655,6 тыс. т зерновых культур, или 107,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации пшеницы составил 399,2 тыс. т (на 17,6% больше), ячменя - 215,7 тыс. т (на 8,6% меньше), ржи - 459 т (на 0,4% больше). Кроме того, с начала года реализовано 15,3 тыс. т семян подсолнечника.

В январе-ноябре 2009 г. в Крыму средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 936,6 грн. за 1 т, в том числе на пшеницу - 858,9 грн. за 1 т (в январе-ноябре 2008г. соответственно 974,2 грн. и 965,7 грн. за 1 т).

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями Автономной Республики Крым реализовано по всем направлениям 611,9 тыс. т зерновых культур, или 103,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.