Запасы концентрированных кормов в Кировоградской области сократились

На 1 декабря 2009 года запасы кормов всех видов на сельхозпредприятиях Кировоградской области (кроме малых) составили 81,4 тыс. тонн, в том числе концентрированных – 34,5 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Из расчета на одну условную единицу крупного рогатого скота приходилось по 11,8 центнера кормов всех видов (в 2008 году – 13 ц), в том числе концентрированных – по 5 центнера (в 2008 году – 6,1 ц).

Сократилось обеспечение скота кормами на сельхозпредприятиях Онуфриевского (в 1,5 раза), Новоукраинского (на 26,4%), Петровского (на 26,3%) и Голованевского (на 23,8%) районов.

Сельхозпредприятиями области (кроме малых) в январе-декабре 2009 года получено дотации для поддержки животноводства за счет налога на добавочную стоимость на сумму 6,6 млн. грн., бюджетной дотации за молодняк крупного рогатого скота – 141,5 тыс. грн.