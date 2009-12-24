Аграрии Житомирской области закупили сельхозтехнику за свои средства

Агагрии Житомирской области при отстутствии господдержки на покупку новой техники все-таки закупили ее более 213 единиц на 63 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской облгосадминистрации Николай ДЕЙСАН.

«Анализируя состояние дел в инженерно-технологическом обеспечении аграрного сектора области, приятно отметить, что несмотря на финансовый кризис в государстве и отсутствие государственной поддержки аграриев по частичной компенсации стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники, хозяйствам Житомирской области с начала года все-таки удалось за счет собственных средств и финансового лизинга закупить более 213 единиц новой техники на 63 млн. грн.», - сказл Н. ДЕЙСАН.

Он также напомнил, что ситуация с покупкой техники в регионе в этом году кардинально отличается от прошлогодней, когда благодаря господдержке аграрии региона приобрели свыше 500 единиц новой ультрасовременной техники более чем на 150 млн. грн.