Украинские агрохолдинги подешевели - СМИ

Стоимость украинских агрохолдингов в 2009 году уменьшилась в несколько раз, однако это не помешало привлечению иностранного капитала в агросектор. Правда, в отличие от прошлых лет, преимущество отдавали не IPO, а частному размещению, пишет еженедельник «Комментарии:».

Как отмечает издание, ранее наращивание земельных банков подогревалось ростом цен на землю в Украине и ожиданиями снятия моратория на ее куплю и продажу. Сегодня потенциальным покупателям более важно, сколько гектаров земли из имеющейся действительно обрабатывает компания, и прибыльна ли она.

По наблюдениям директора инвестиционно-банковского управления «Ренессанс Капитал Украина» Сергея ОЛЕКСИЕНКО, до кризиса на рынке земли было большое количество компаний, которых интересовала исключительно спекуляция - права на аренду земли покупали для последующей перепродажи. Если цены на приобретение прав аренды на землю в 2007–2008 годах составляли 500-1000 дол./га, то в 2009-м они снизились до 200–300 дол./га.

Как отмечают «Комментарии:», используемая агрохолдингами модель ведения бизнеса не прошла испытания кризисом, поскольку владельцы делали ставку на растущий рынок и высокие цены на сельхозпродукцию. С целью увеличения прибыльности в 2009 году украинский агробизнес начал консолидацию разных сельхознаправлений. В настоящее время в процессе объединения находятся бизнесы Сергея и Александра ФЕДОРЕНКО — ОАО «Сахарный союз «Укррос» и «Укрросзерно» (информация о частицах акций, которые войдут в новую компанию, как и ее название, пока не разглашается). В сентябре о создании единой компании Dakor Agro Holding, которая объединила пакеты акций одного из крупнейших отечественных производителей сахара ЗАО «Западная компания «Дакор» (69,34%) и агрохолдинга «Ленд Вест Компани» (77,41%), объявили предприниматели Даниил и Михаил КОРИЛКЕВИЧ. Кроме того, с целью оптимизации расходов Dakor Agro Holding пошел на двукратное сокращение земельного банка. Если до слияния «Дакор» и «Ленд Вест» в совокупности руководили 306 тыс. га (по 122 и 184 тыс. га соответственно), то позже у них осталось лишь 163 тыс. га. Компания «Лендком-Украина», основанная Ричардом СПИНКСОМ, Конрадом НОВИКИ и Гленном ТЕМПАНИ, которая специализируется на производстве рапса, также уменьшила свои площади вдвое - с 115 к 66 тыс. га. При этом засеянными в нынешнем году оказались лишь 24 тыс. га. Планы сокращения наделов на 5–7% вынашивает и принадлежащий Антону ШИШКИНУ «Укрзернопром-Агро».

Несмотря на эти проблемы, отмечает еженедельник, отечественные аграрные компании сохранили свою привлекательность, как для портфельных, так и для стратегических инвесторов. Во-первых, сельскохозяйственная продукция, значительная часть которой экспортируется за границу (зерно, подсолнечное масло, рапс), имеет стойкий спрос на мировом рынке. Во-вторых, агросектор (чуть ли не единственный в экономике Украины) продолжает демонстрировать рост (за девять месяцев 2009 года составил 3,3%, за десять месяцев - 0,1%). В-третьих, новые технологии позволяют почти вдвое увеличить отдачу сектора зерновых - до 60-70 млн. тонн зерна в год - без увеличения посевных площадей.

В марте «Лендком Украина» (Landkom International) в ходе частного размещения разместил 10% акций на $3,5 млн. Нуждаясь в оборотных средствах, компания продавала акции с огромным дисконтом. (Для сравнения: в 2007 году она получила 110 млн. дол. за 54,9% акций, в 2008 г. - 22 млн. дол. за 5,4% акций.)

В октябре Sintal Agriculture Public Ltd., которая входит в холдинг «Синтал-Д», владельцем которого является совладелец девелоперской компании «Т.М.М.» Николай ТОЛМАЧЕВ, получила 13 млн. дол. за размещение 17,2% акций. Хотя сначала речь шла о 17 млн. дол., инвесторы снизили цену из-за крайних рисков и снижения общего кредитного рейтинга Украины. (В 2008 году эта компания выручила 34,5 млн. дол. за размещение 15% акций на Франкфуртской фондовой бирже. В ее управлении - земельный банк в размере 94 тыс. га.)

К тому же, как пишут «Комментарии:», многие операции аграрного M&A в официальную статистику рынка не попали из-за их непубличности и денежного объема (стоимость одного предприятия часто не дотягивает до необходимого для статистики уровня).

Что же касается перспектив украинских агрохолдингов в 2010 году, то эксперты ожидают дополнительных привлечений как на IPO, так и на рынке прямых инвестиций. В частности, о планах выхода на IPO на Варшавской фондовой бирже уже заявили «Агротон» и Dakor Agro Holding. А рrivate placement собираются использовать «Лендком Украина» (Landkom International) и приналежащая Ивану ГУТЕ ГК «Мрия Агрохолдинг» (Mriya Agro Holding Plc.).