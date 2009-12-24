В Донецкой области зерновые полностью собраны

В Донецкой области (по состоянию на 21 декабря) зерновые культуры собраны на площади 714,2 тыс. га, что соответствует 100% планового показателя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на информацию Управления агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, в регионе намолочено 1,834 млн. тонн зерна при урожайности 25,7 ц/га.

Также собраны: озимая пшеница на площади 387 тыс. га (100% к плану) и намолочено 1,157 млн. тонн при урожайности 29,9 ц/га; яровой ячмень - на площади 199,4 тыс. га (100% к плану) и намолочено 0,3 млн. тонн при урожайности 16,8 ц/га; кукуруза на зерно - на площади 70,2 тыс. га (100% к плану) и намолочено 0,2 млн. тонн при урожайности 25,9 ц/га. Подсолнечник собран на площади 431,5 тыс. га (100% к плану), намолочено 0,7 млн. тонн при урожайности 16,2 ц/га.