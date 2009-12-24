Аграрии Донецкой области обеспечены минудобрениями на 75%

В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области в настоящее время (по состоянию на 21 декабря 2009 г.) имеется в наличие 10 тыс.142 тонны минеральных удобрений (с учетом остатков), что составляет 75% от запланированного.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации. Согласно сообщению, в хозяйствах региона имеется, в том числе азотных минеральных удобрений - 4344 тонны (67 % к плану), фосфорных - 3934 тонн (66 %) и калийных - 1864 тонн (161 %).

В пресс-службе отметили, что в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации действует ежедневный мониторинг цен на рынке минеральных удобрений. Оптово-отпускная цена на аммиачную селитру, сформированная основными региональными поставщиками минеральных удобрений, по состоянию на 18 декабря текущего года составляет: на ОАО «Концерн Стирол» - 1950 грн/тонну, на ООО «Деметра – плюс» – 2000 грн/тонну.