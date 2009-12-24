В Киеве 25 и 26 декабря пройдут семь ярмарок

25 и 26 декабря, по поручению Киевского городского головы, Главное управление по вопросам торговли и быта КГГА в столице проведет 7 сельскохозяйственных ярмарок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, на ярмарках киевлянам и гостям города будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, картофель, овощи, фрукты, солено-квашеная продукция, мука и крупы, а также бакалейные товары, сахар и многие другие продовольственные товары.

25 декабря ярмарка состоится в Голосеевском районе на ул. Новопироговской, 25.

26 декабря ярмарки состоятся, в частности, в Днепровском районе на ул. Малышко; в Оболонском районе на просп. Оболонском, 23-43; в Печерском районе на ул. Красноармейской (в пределах улиц Тверской и Ковпака); в Святошинском районе на углу улиц Генерала Наумова и Подлесной; в Соломенском районе на ул. Стадионной и в Шевченковском районе на ул. В.Василевской, 5-17.

Традиционно на ярмарках киевляне будут иметь возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам, на 10-15 % ниже рыночных.