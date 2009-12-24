Киевсовет поддержал создание городского центра рыбного хозяйства

Киевсовет поддержал создание в столице нового коммунального предприятия «Киевский городской центр развития рыбного хозяйства».

Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Проект поддержали 67 из 114 присутствующих в зале депутатов.

Новосозданное предприятие будет относиться к сфере управления КГГА. Минимальный размер уставного фонда утвержден в сумме 148 тыс. грн.

Депутаты поручили горгосадминистрации осуществить все необходимые организационно-правовые мероприятия, связанные с созданием нового коммунального предприятия. Ими также утвержден устав Центра развития рыбного хозяйства.

За новосозданным предприятием планируется закрепить имущество, перечень которого будет утвержден дополнительным решением Киевсовета.

Как отмечается в пояснительной записке, Центр рыбного хозяйства будет решать специализированные задачи по обеспечению качества рыбопродукции, заниматься собственной торговлей рыбопродуктами и ведением рыбохозяйственной деятельности в водоемах города и будет действовать на полном хозрасчете.

Проект решения подан заместителем председателя КГГА Игорем ШОВКУНОМ.