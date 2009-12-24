«Укррос» планирует увеличить производство сахара

ОАО «Сахарный союз «Укррос», один из крупнейших производителей сахара в Украине, планирует в 2010г. увеличить производство сахара на 31%, или 41 тыс. тонн, против показателя 2009 г. - до 171 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам исполнительный директор компании Владимир ГРИГОРЕВСКИЙ.

По словам В.ГРИГОРЕВСКОГО, рост производства планируется, в том числе, за счет увеличения урожайности культуры. Он отметил, что среднеевропейская урожайность сахарной свеклы составляет 450 ц/га, тогда как в Украине на сегодня – 300 ц/га.

Исполнительный директор сообщил, что «Укррос» по итогам работы в сезоне 2009-2010 гг. снизил производство сахара на 35% против показателя прошлого года - до 130 тыс. тонн. В текущем сезоне компания планировала произвести 144 тыс. тонн сахара из свеклы урожая 2009 г., однако из-за неблагоприятных погодных условий объем производства свеклы снизился, что привело к снижению производства сахара. По результатам работы 2009 г. компания занимает 10,5% объема производства сахара в Украине.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли. Доля компании на рынке сахара в 2008 году составила 12,8%.

В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла 201 млн. 925 тыс. 830 грн.