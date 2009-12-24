«Укррос» импортирует 16 тыс. тонн сахара-сырца

ОАО «Сахарный союз «Укррос», один из крупнейших производителей сахара в Украине, импортирует 16 тыс. тонн сахара-сырца из Бразилии до конца текущего года.

Об этом сообщил журналистам исполнительный директор компании Владимир ГРИГОРЕВСКИЙ в четверг.

По словам В.ГРИГОРЕВСКОГО, компания получила квоту на льготный ввоз 29 тыс. тонн сахара-сырца, однако ввезет только 16 тыс. тонн, что связано со значительным ростом цен на сахар-сырец на мировом рынке в последние недели.

Он добавил, что треть объема уже находится на складах, остальное еще «на колесах», и в ближайшее время компания начнет переработку сырца на Пальмирском сахарном заводе.

По данным В.ГРИГОРЕВСКОГО, себестоимость сахара, произведенного из сырца, составит около 6-6,2 грн./кг, таким образом, отпускная цена продукта будет около 7 грн./кг.

Он добавил, что в 2010 г. компания также намерена получить лицензию на ввоз сахара-сырца в рамках квоты ВТО.

Напомним, «Укррос» получил квоту на импорт 29,650 тыс. тонн сахара-сырца по пониженной таможенной пошлине в 2%. Ранее Украина приняла обязательство перед ВТО ввести ежегодную квоту – 260 тыс. тонн – на импорт сахара-сырца.

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 17 крупных сельскохозяйственных предприятий. В управлении компании находится около 80 тыс. га земли. Доля компании на рынке сахара в 2008 году составила 12,8%.

В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла 201 925 830 грн.