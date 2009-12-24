В Крыму запасы зерна уменьшились на 21%

На 1 декабря 2009 г. в Крыму в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 585,2 тыс. т зерна, что на 21% меньше, чем на 1 декабря 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе запасы пшеницы составили 341,4 тыс. т (на 37% меньше), ржи - 0,6 тыс. т, ячменя - 163 тыс. т, кукурузы - 49,9 тыс. т, семян подсолнечника - 19,6 тыс. т. Из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях было в наличии 194,5 тыс. т (на 29% меньше по сравнению с 1 декабря 2008 г.), в том числе 81,6 тыс. т пшеницы (на 44% меньше).

Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 390,7 тыс. т зерна, в том числе зернохранилища - 312,0 тыс. т.

Как сообщал УНИАН, на начало ноября 2009 г. в Крыму в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 629,6 тыс. т зерна (на 19,4% меньше против 1 ноября 2008 г.).