Сельхозпредприятия Крыма увеличили реализацию продукции

В Автономной Республике Крым общий объем реализации продукции сельскохозяйственными предприятиями за январь-ноябрь 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. увеличился на 9%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В том числе объем реализации продукции растениеводства увеличился на 11%, животноводства - на 8%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации за январь-ноябрь 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. возросли на 4%, в том числе на продукцию животноводства - на 9%, на продукцию растениеводства - снизились на 2%.

Как сообщал УНИАН, аграрные предприятия Крыма за 10 месяцев увеличили реализацию продукции на 7,6% при росте цен на 4,0%.