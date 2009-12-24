В Крыму всходы озимых получены на 97% площадей

В Автономной Республике Крым всходы озимых культур получены на 97% посевных площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии - 71%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров АРК.

Как отметили в пресс-службе, ряд районов Крыма не полностью выполнили рекомендованные объемы сева озимых культур, и Совет министров наметил меры по ликвидации отставания в этих районах при весеннем севе зерновых культур.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в текущем году площади посевов озимых на зерно и зеленый корм под урожай 2010 года превысили аналогичный показатель 2008 г. на 13,4 тыс. га (2,1%) и составили в целом 646,9 тыс. га.