В Харьковской обл. реализация скота и птицы увеличилась

В январе-ноябре т.г. сельскохозяйственные предприятия Харьковской области реализовали на забой 39,7 тыс. т. скота и птицы в живом весе, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления агропромышленного развития Елену КУЛИК.

По ее словам, за указанный период увеличилась реализация свинины на 7%, птицы – на 19%, а в целом объемы выращивания скота превышают объемы реализации на 16%.

По словам Е.КУЛИК, в хозяйствах области продолжается активная работа по увеличению производства мяса.