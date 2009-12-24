В Харьковской обл. реализация скота и птицы увеличилась
16:36, 24 декабря 2009Агро
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За 11 месяцев на 5%
В январе-ноябре т.г. сельскохозяйственные предприятия Харьковской области реализовали на забой 39,7 тыс. т. скота и птицы в живом весе, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления агропромышленного развития Елену КУЛИК.
По ее словам, за указанный период увеличилась реализация свинины на 7%, птицы – на 19%, а в целом объемы выращивания скота превышают объемы реализации на 16%.
По словам Е.КУЛИК, в хозяйствах области продолжается активная работа по увеличению производства мяса.
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