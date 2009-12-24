В Крыму производство колбасных изделий выросло

По итогам работы за 11 месяцев 2009 года мясоперерабатывающие предприятия Автономной Республики Крым увеличили производство колбасных изделий на 25,7% - до 12 143 тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

По данным статистики, с начала года в Крыму производство мяса и субпродуктов домашней птицы возросло на 0,2% и составило 48 тыс. 456 т. Одновременно с этим снижены объёмы производства говядины и телятины свежей и охлаждённой на 46,9% - до 2632 т, свинины свежей или охлажденной - на 27,8%, до 2106 т.

В Автономной Республике Крым работают 17 крупных мясоперерабатывающих предприятий, однако убойные цеха имеют только 8. Общая мощность мясокомбинатов и цехов по переработке мяса в Крыму составляет 220 тыс. тонн в год в убойном весе.