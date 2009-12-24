Сельхозпредприятия Донецкой обл. увеличили выращивание скота и птицы

В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области за 11 месяцев текущего года объемы выращивания скота и птицы увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 83,3 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, за 11 месяцев сельхозпредприятиями региона было реализовано на забой скота и птицы 73,3 тыс. тонн, что на 2% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Выращивание скота и птицы превышает реализацию на 14% за счет увеличения численности поголовья и его продуктивности.

В ОГА отметили, что часть сельхозпредприятий в общем производстве в области по реализации на убой скота и птицы составляет 60%.

В целом за 11 месяцев текущего года всеми категориями хозяйств Донецкой области было реализовано на убой скота и птицы в живом весе 121,4 тыс. тонн.