Сельхозпредприятия Донецкой обл. увеличили выращивание скота и птицы
За 11 месяцев на 14%
В сельскохозяйственных предприятиях Донецкой области за 11 месяцев текущего года объемы выращивания скота и птицы увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 83,3 тыс. тонн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.
Согласно сообщению, за 11 месяцев сельхозпредприятиями региона было реализовано на забой скота и птицы 73,3 тыс. тонн, что на 2% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
Выращивание скота и птицы превышает реализацию на 14% за счет увеличения численности поголовья и его продуктивности.
В ОГА отметили, что часть сельхозпредприятий в общем производстве в области по реализации на убой скота и птицы составляет 60%.
В целом за 11 месяцев текущего года всеми категориями хозяйств Донецкой области было реализовано на убой скота и птицы в живом весе 121,4 тыс. тонн.