В Донецкой обл. 14 с/х предприятий имеют долг по зарплате

В Донецкой области 14 экономически активных сельскохозяйственных предприятий по состоянию на 17 декабря 2009 г. имеют задолженность по выплате заработной платы в объеме 1,4 млн. грн.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития ОГА.

Согласно сообщению, из числа предприятий-должников 11 - филиалы ГП «Агрофирма «Шахтер» арендного предприятия «Шахта им. А.Ф. Засядько», где задолженность по зарплате работникам составляет 0,7 млн. грн.(50% от общего долга).

В ОГА отметили, что уровень среднемесячной заработной платы по области за январь-ноябрь 2009 года по сельхозпредприятиям региона составляет 1414 грн., что на 8% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.