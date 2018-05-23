Сертификаты «необязательного» качества отменены

Кабинет министров подкорректировал перечень пищевых продуктов, подлежащих обязательной сертификации, исключив из него 17 позиций. Это предусмотрено разработанным Минэкономики совместно с Госкомпредпринимательства постановлением «О внесении изменений в критерии, по которым оценивается степень риска от ведения хозяйственной деятельности, связанной с производством, выпуском и реализацией продукции (выполнение работ, предоставление услуг) и определяется периодичностью проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля)».

Авторы документа отмечают, что на сегодня к продукции с высокой степенью риска отнесено более 80% производимых продуктов. «На самом же деле большинство продукции не относится к высокой степени риска, в частности, это касается… растительных жиров, продукции переработки плодов, овощей и мукомольной промышленности и т.д. В связи с этим предусматривается сократить более чем на половину данный перечень, оставив в нем продукты питания, товары для детей, химическую продукцию, игрушки, нефтепродукты, медицинское оборудование и некоторые другие изделия», - говорится в докладе разработчиков документа.

Таким образом, отныне обязательной сертификации не подлежат твердые сыры, растительное и сливочное масло, маргарины, шоколадные конфеты, соки, минеральные воды, колбасы, мясные продукты и консервы, чай, кофе, рыба, рыбные консервы и пресервы.

По мнению разработчиков, «это позволит, во-первых, не допустить неоправданного вмешательства в деятельность субъектов хозяйствования, то есть, не мешать работать бизнесу, а, во-вторых, сосредоточить усилия органов Госпотребстандарта на контроле продукции, которая несет угрозу жизни и здоровью людей и окружающей среде».

Решение Кабмина стало неожиданным и для производителей, и для потребителей. И если первые отнеслись к нему довольно спокойно, без лишней радости или огорчения, то последние оценили это как преступление против украинцев.

Производители сходны во мнении, что на бизнес отмена обязательной сертификации особо не повлияет – на тех, кто работал честно, получал разрешительные документы без проблем. «Я думаю, на работе бизнеса это никак не отразится», - отметила директор компании «Скандинавия» Елена Якименко.

А вот Госпотребстандарт как орган, уполномоченный контролировать качество продукции на рынке, не совсем одобряет правительственное решение, считая, что обязательная сертификация – «довольно эффективный способ контроля качества продуктов питания на этапе перехода от административных методов управления экономикой к рыночным».

По мнению специалистов Госпотребстандарта, отмена обязательной сертификации может ухудшить условия для добросовестной конкуренции. «Добросовестный производитель будет находиться в худшем положении по сравнению с недобросовестным, поскольку использование качественного сырья и материалов, выполнение требований стандартов, норм и правил в ходе производства увеличивает себестоимость продукции. Это, со своей стороны, может отразиться на качестве и безопасности продукции», - подчеркивает пресс-служба Госпотребстандарта.

По словам менеджера по связям с общественностью и прессой СКУ ООО "Пирамида" (ТМ «Ахмад Ти», Грэйс! и ТЭТ) Александра Алискерова, главная цель сертификации и стандартизации – не допустить появления на рынке продукта, который может быть опасен для потребителя или который не соответствует критериям качества, принятым в Украине. «Во многом эта работа бюрократизирована, и в то же время я не могу сказать, что это бессмысленная процедура. Производитель должен подтверждать, что содержимое соответствует заявленному сорту, виду и т.д.», - считает он.

А.Алискеров напомнил, что два года назад сертификацию уже формально отменяли, но реально необходимость ее проходить для всех крупных чайных компаний сохранилась. Позже сертификацию восстановили, и вполне возможно, что в этот раз будет нечто подобное.

Между тем, наличие сертификата – не всегда гарантия качественного продукта. Как отмечают в пресс-службе компании «Сандора», «сертификат выдается сроком на год. Но производитель мог провести партию продукта, который соответствует всем нормам, получить на него сертификат, а в течение года производить продукцию, которая совершенно не соответствует тем критериям, которые заявлены. Поэтому сертификат – не гарантия, тут важна ответственность каждого производителя», - считают в компании «Сандора».

Производители допускают появление на рынке недоброкачественной продукции, однако считают, что ее объемы не станут угрожающими. Как отмечает генеральный директор компании «Интеррыбфлот» Владимир Лесной, во всем мире есть сертификация, но где-то она проводится цивилизованно и помогает бизнесу - защищает честных игроков от контрафакта, а где-то используется чиновниками как механизм получения взяток и устранения нежелательных конкурентов. У нас «государство не хочет второго, но не может первого». «В Украине любое производство сертифицируется, любая импортная партия, которая входит в страну, получает ветеринарное свидетельство, берутся образцы проб. Поэтому в отношении качества для конечного потребителя хуже не станет», - считает он.

Между тем, по мнению А.Алискерова, «отмена сертификации таки может вызвать появление недоброкачественной продукции». Но в целом, по его словам, «чайный мусор», который может появиться на полках магазинов, какого-то существенного влияния на бренды-лидеры не окажет, но может навредить чайному рынку в целом.

По мнению специалистов «Сандоры», «кардинально ничего не изменится. Не появится ряд подпольных цехов, потому что есть контролирующие государственные органы, которые проверяют и очень строго, не зависимо от сертификата…».

Производители сходятся во одном - в Украине необходимо ужесточить контроль качества продукции. По словам Е.Якименеко, «на украинском рынке еще много некачественной продукции. Какие-то внутренние процедуры по контролю должны быть и контроль нужно усиливать».

По мнению В.Лесного, одним из механизмов влияния на рынок мог бы быть жесткий контроль торговли. «Для обеспечения качества нужно иметь четко выписанные стандарты и требовать от сетей не продавать несоответствующую продукцию, штрафовать их за несоблюдение законодательства. Тогда сети будут бояться брать некачественный товар», - считает он.

При этом хочется отметить, что в данной сфере штрафы в Украине мизерные и ими вряд ли можно напугать. Может, их пора повышать, вслед за штрафами за нарушение правил дорожного движения?..

«Но возникает резонный вопрос – хочет ли это (наведение порядка – ред.) государство. Вот, например, в Беларуси заявил - «мы больше обманывать народ не будем, глазировка (лед на мороженой рыбе) не может превышать более 20%». А у нас до 40%, то есть, покупая 10 кг рыбы, вы можете приобрести 4 кг льда. Пока на уровне государства не будет принято соответствующее решение и эти вопросы (качества продуктов питания – ред.) не будут контролироваться, толку не будет», - считает В.Лесной.

Другими словами, только от желания государства зависит, какие продукты лягут на полки украинских магазинов, добросовестные ли производители будут работать на рынке, смогут ли «колбасные деловары» купить нужную бумажку за небольшие деньги, чтобы бы потом «с чистой совестью водить за нос» потребителя, увидят ли украинцы, наконец, маркировку «содержит ГМО» или «не содержит». Но, увы, пока у государству другие заботы…

Марьяна Щедрая (УНИАН)