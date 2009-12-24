«Сандора» начала производство Pepsi и 7UP

Компания «Сандора», один из крупнейших производителей соковой продукции в Украине, начала производство «Pepsi» и «7UP».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Сообщается, что первая партия напитков в ПЕТ упаковке с обновленными дизайном и форматом была произведена 16 декабря т.г. на производственном комплексе №2 компании «Сандора» в с. Мешково-Погорелово (Николаевская обл.). Для этого летом и осенью т.г. были установлены две новые производственные линии по выпуску газированных напитков. На этих же линиях компания «Сандора» производит газированные напитки под собственной торговой маркой «ФруТонус».

Кроме того, «Сандора» расширяет ассортимент продукции – компания вывела на рынок «Pepsi» и «7UP» в новом формате ПЕТ упаковки 1,5л. «Нынешний кризис снизил покупательную способность населения, что сказывается на продажах продукции в больших форматах, на долю которых приходится около 50% рынка газированных напитков. Продукция в новом формате по привлекательной цене позволит расширить круг потребителей, что приведет к росту всей категории напитков», - считают в компании.

Отмечается также, что компания вывела на рынок напиток под ТМ Pepsi Light. С 1 января 2010 г. «Сандора» начинает продажи Pepsi, Pepsi Light и 7UP по всей стране.

«Несмотря на экономическую нестабильность в стране, компания «Сандора» продолжает осваивать новые сегменты рынка напитков, при этом инвестируя в расширение своих производственных мощностей и создание новых рабочих мест… Данный шаг также является завершающим этапом интеграционного процесса компании «Сандора» в PepsiCo», - отметил генеральный директор ООО «Сандора» Нил СТАРРОК.

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию Pepsi Americas и PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков в Николаевской области, завод по производству соков в с. Мешково-Погорелово Николаевской области, а также 2 завода по переработке фруктов и овощей в Крыму и Херсонской области.

Портфель торговых марок компании состоит из семи соковых брендов («Сандора Эксклюзив», «Сандора и Сандора Морс», «Сандора Мультиактив», «Сандора Классика», «Сандорик», «Дар», «Садочок»), соковых напитков SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, двух брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s. Ассортимент продукции компании представлен более чем 200 позициями.