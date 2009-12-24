На Ивано-Франковском хлебокомбинате открыли новую линию

На ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат» открыта новая производственная линия по изготовлению кондитерских изделий (печенья и круассанов) мощностью 2 тонны в сутки.

Об этом сообщили УНИАН в дирекции хлебокомбината.

Новая кондитерская линия состоит из тестомесильной машины “Diosna” (Германия), ротационных печей “Gostol” (Чехия) и оборудования по приготовлению теста “Fritsch” (Германия). Стоимость проекта составляет 5,5 млн. грн. Мощность линии – 2 тонны слоеного печенья и круассанов в сутки.

Как утверждают в дирекции, это завершающий этап реконструкции ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат», в ходе которой предприятием приобретено самое современное технологическое оборудование передовых европейских фирм — заменены пять технологических линий на новые, а три линии оснащены новым оборудованием по приготовлению теста.

Переоснащение предприятия повысило качество продукции, уменьшило ее энергоемкость, что в настоящее время очень актуально.

Справка УНИАН. ОАО «Ивано-Франковский хлебокомбинат» - один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Прикарпатье. Предприятие работает с 1945 года.

В хлебобулочном цехе работает 8 технологических линий по производству батонов, хлеба и булочных изделий. Среднесуточный объем производства составляет 35 т хлебобулочных изделий. Ассортиментный перечень насчитывает около 60 наименований продукции.

На предприятии работает свыше 400 человек.