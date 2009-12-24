Аграриям Тернопольской обл. выдано втрое меньше кредитов

Аграриям Тернопольской области в этом году выдано втрое меньше кредитов, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, – на сумму 186 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель областного управления агропромышленного развития Андрей ФОМА сегодня во время пресс-конференции.

«В 2008 году получили кредиты почти 300 хозяйств, в текущем году – только три, крупнейшие, благодаря авторитету руководителей этих агропредприятий», – отметил А.ФОМА.

Он уточнил, что из 186 млн. грн. кредитов только 13 млн. грн. было предоставлено в первом полугодии.

Советник главы облгосадминистрации Петр ВОВЧУК, в свою очередь, отметил, что в связи с ограничением кредитования в области нет возможности реализовать проект оптового сельскохозяйственного рынка. «У нас уже были договоренности со Всемирным банком, который готов был финансировать этот проект, но при условии, что 50% необходимой суммы будет инвестировано представителями бизнеса. Но нам не удалось найти частника, который бы в нынешнее время готов бы был понести такие значительные расходы. Если бы было кредитование, то удалось бы, а так никто не рискнул», – сказал П.ВОВЧУК.