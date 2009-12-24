Сахарозаводы Тернопольской обл. уменьшили производство сахара

Сахарозаводы Тернопольской области в текущем году уменьшили производство сахара на 8,8%, по сравнению с показателем прошлого года, - до 134 тыс. т.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель областного управления агропромышленного развития Андрей ФОМА сегодня во время пресс-конференции.

По его данным, сахзаводы региона уже завершили производство сахара. В целом произведено 134 тыс. т сахара, что на 14 тыс. т меньше, чем в прошлом году.

«Потребности области составляют 40 тыс. т, поэтому дефицита сахара в области не будет. А вот по Украине дефицит составил 700 тыс. т, потому в следующем году сахарная свекла будет перспективной культурой для посева», – отметил А.ФОМА.

От также отметил, что 10 тыс. т произведенного в регионе сахара остались у сельхозпроизводителей, еще 28 тыс. т – на сахарозаводах.

«Аграрный фонд в этом году сахар вообще на закупает, потому остальной сахар производители теперь придерживают, выжидая, потому что неизвестно, как в дальнейшем может измениться цена», – сказал А.ФОМА и добавил, что в 2009 году производство сахара осуществляли 7 из 8 сахарозаводов области.