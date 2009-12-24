Гендиректором "Тульчин-Мяса" назначен Хлопчик

Генеральным директором предприятия "Тульчин-Мясо" (Винницькая обл.) назначен Василий ХЛОПЧИК вместо Юрия ГУЛЕВСКОГО.

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, В.ХЛОПЧИК акциями предприятия не владеет. До назначения занимал должность механика по производству в ООО "Тульчин-Мясо", главного инженера и исполнительного директора этого же предприятия.

Ю.ГУЛЕВСКИЙ уволен по собственному желанию (акциями не владеет), занимал должность генерального директора с 8 января 2009 года.

Справка УНИАН. ООО "Тульчин-Мясо" (г. Тульчин, Винницкой обл.) основано в 1937 году. Предприятие занимается переработкой мяса и производством около 50 видов мясной и колбасной продукции под торговой маркой "Тульчин".

"Тульчин-Мясо" в 2008 году произвело продукции в сопоставимых ценах на 103,305 млн. грн., что на 4,22% или на 4,552 млн. грн. меньше, чем в январе-декабре 2007 года.

"Тульчин-Мясо" контролируется «Терра-Фуд».