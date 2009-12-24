В Винницкой обл. производство молока сократилось

В Винницкой области производство молока за январь-ноябрь 2009 года сократилось на 11%, или на 27,689 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 221,156 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что спад производства связан с нехваткой кормов.

В частности, в ноябре 2009 г. по сравнению с ноябрем 2008 г. производство молока молокоперерабатывающими предприятиями Винницкой области сократилось на 4,23%, или на 0,690 тыс. тонн, – до 15,631 тыс. тонн. По сравнению с октябрем текущего года в ноябре производство молока сократилось на 11,3%, или на 1,992 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями молочной продукции в Винницкой области являются молочная компания „Люстдорф”, Тульчинский маслосырзавод, молокоперерабатывающее предприятие "Литинский молочный завод", Винницкий городской молочный завод.

В целом в Винницкой области действуют 22 молочных завода. На их долю приходится около 30% общеукраинского объема производства молочных продуктов.