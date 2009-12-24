Остановлена деятельность агрофирмы «Вахновка»

В Винницкой области остановлена деятельность предприятия СООО «Агрофирма «Вахновка» в связи с нарушением требований природоохранного законодательства.

Об этом говорится в сообщении Министерства охраны окружающей природной среды Украины, переданном агентству УНАИН.

«Государственной экологической инспекцией в Винницкой области вынесено решени о временном запрете (остановке) деятельности предприятия СООО «Агрофирма «Вахновка», связанной с забором подземных вод», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе производственной деятельности предприятие осуществляло забор подземных вод из артезианской буровой скважины без разрешения на специальное водопользование и специального разрешения на пользование участком недр, что является нарушением требований природоохранного законодательства Украины.

«Ранее принятые меры не привели к устранению выявленных нарушений (предприятие продолжало добывать подземную воду без разрешительных документов), поэтому было вынесено решение о приостановке его деятельности», - резюмируется в сообщении.