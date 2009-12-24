В АПК Донецкой обл. саккумулировано свыше 100% объемов ГСМ

В сельхозпредприятиях Донецкой области на 18 декабря 2009 г. саккумулированы горюче-смазочные материалы (ГСМ) в объемах, которые более чем на 100% покрывают потребности предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития облгосадминистрации.

Согласно сообщению, уровень обеспечения сельхозпредприятий области горюче-смазочными материалами для проведения сельскохозяйственных работ в декабре составляет: дизельным топливом – 1,7 тыс. тонн при потребности 1,3 тыс. тонн, бензином – 0,6 тыс. тонн при потребности 0,5 тыс. тонн, дизельными смазочными маслами – в наличие 0,06 тыс. тонн при потребности 0,05 тыс. тонн.

В ОГА отметили, что на период осенне-полевых работ 2009 года для хозяйств области было предусмотрено снабжение нефтепродуктами (согласно распоряжению Кабинета Министров Украины с 23.07.2009 года № 8999р «О дополнительных мерах по обеспечению сельхозтоваропроизводителей нефтепродуктами в период проведения осенне-полевых работ 2009 году») в объеме: дизельное топливо - 1,779 тыс. тонн; бензин - 2,751 тыс. тонн.