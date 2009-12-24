В Донецкой обл. производство хлебобулочных изделий упало

В Донецкой области с начала текущего года производство хлебобулочных изделий сократилось на 7,9%, по сравнению с прошлогодним показателем, - до 157,4 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление агропромышленного развития.

Согласно сообщению, при этом доля хлеба пшеничного в производстве хлебобулочных изделий составляет 69%, ржано-пшеничного - 9,9%, ржаного - 0,3%, изделий булочных - 20,7% и диетических видов хлеба и других видов - 0,1%.

Производством хлебобулочных изделий в области занимаются 41 предприятие, из них 14 предприятий входят в состав ассоциации «Донбассхлеб». Кроме того, хлеб производят почти 200 пекарен малой мощности.

По данным Государственной инспекции по контролю за ценами в Донецкой области, средние розничные цены на хлеб «массовых сортов» составляют: на хлеб из муки высшего сорта – 3,92 грн./кг., на хлеб из муки первого сорта – 3,42 грн./кг.