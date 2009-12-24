Ющенко критикует решение ВР о продлении моратория

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО критикует решение Верховной Рады о продлении моратория на продажу земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время общения с жителями Днепропетровска.

«Я утверждаю, что это неправильный тезис, неправильная дорога», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что это не рыночный подход.

«Почему мы живем в стране феодализма, когда из Киева перстом указывают, что вот есть гектар земли, но ты им распоряжаться не будешь», - отметил В.ЮЩЕНКО. Он добавил, что не понятно, почему в таком случае из Киева не идут указания о собственности квартир, автомобилей людей.

«Почему сегодня премьер руководит вашим земельным наделом?», - спросил глава государства.

Он также отметил, что за последний год практически в каждой области от 1,2 до 2 тыс. га сельскохозяйственных угодий были выведены из оборота через фиктивные операции.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря Верховная Рада приняла закон, который предусматривает продление срока моратория на продажу-куплю земли сельхозназначения до 1 января 2012 года.