Мировые цены на сахар повысились

Мировые цены на сахар-рафинад и сахар-сырец в ходе торгов на товарно-сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка возросли до многолетних максимумов на фоне спекуляций относительно будущего сокращения общемировых объемов предложения сахара, сообщает в четверг РИА Новости.

На Лондонской товарно-сырьевой бирже стоимость мартовских фьючерсов на сахар-рафинад возросли на 1,5% - до 694 долларов за тонну, достигнув, тем самым, 20-летнего максимума.

В то же время, стоимость мартовских фьючерсов на сахар-сырец на Нью-йоркской ICE подскочили до максимального значения с 1981 года, увеличившись на 1,8%.

"Фундаментальные факторы достаточно сильны для того, чтобы поддерживать рост стоимости сахара в период от шести до 12 месяцев (следующего года)", - комментирует ситуацию на товарно-сырьевом рынке трейдер Rabobank International Ltd. Ник Хангейт.

Согласно прогнозам Международной организации сахара (International Sugar Organization), в первом полугодии 2010 года мир ожидает наступление настоящего "сахарного кризиса" в связи с тем, что предложение сахара не сможет полностью обеспечить спрос на данный продукт.

По словам аналитиков, дефицит товарного сахара-рафинада в следующем году может достичь уровня в 3-4 миллиона тонн, а некоторые покупатели сахара, такие как Бангладеш, Индия и Малайзия, уже сталкиваются с нехваткой этого продукта.

К тому же ситуация, по их мнению, "может ухудшиться", а "единственный ответ для этой головоломки - падение потребления", ведь "не имеет значения, насколько высоко может подняться цена - она все равно не сможет принести больше сахара".

Рынок продовольственной продукции в 2009 году уверенно повышался. Как отмечают аналитики, основным компонентом увеличения цен на такие товары, как сахар, кофе, какао, стали спекуляции вокруг сокращения предложения данных товаров, в то время как другие виды бирж росли за счет снижения курса доллара. В связи с этим, по мнению экспертов, рост котировок "сахарных", "кофейных" и других продовольственных фьючерсов будет устойчивым и неуклонным и в следующем году.