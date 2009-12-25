Кабмин утвердил квоты и перечень товаров

Правительство одобрило постановление об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот в 2010 г. Об этом сообщил министр экономики Украины Богдан Данилишин, передает пресс-служба Минэкономики, сообщает АПК-Информ.

Как отметил Б.Данилишин, во исполнение ст. 16 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» от 16.04.91, согласно которой Кабинет министров Украины утверждает перечни товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемы квот, разработан проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот в 2010 г.».

Главной целью проекта постановления, подчеркнул министр экономики, является формирование рациональной структуры экспорта и импорта отдельных видов товаров и выполнение соответствующих международных соглашений Украины путем утверждения перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и объемов квот.

Также, по словам Б.Данилишина, ожидаются поступления в государственный бюджет от платы за лицензии.

«Принятие постановления предоставит возможность обеспечить формирование рациональной структуры экспорта и импорта отдельных видов товаров и выполнение соответствующих международных соглашений Украины», - резюмировал министр экономики.