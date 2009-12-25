Госкомзем Украины готов создать земельный кадастр

Госкомзем Украины готов приложить максимальные усилия, чтобы до июня 2012 г. в Украине была создана система государственного земельного кадастра. Об этом заявил заместитель председателя Госкомзема Сергей Бельчик, сообщается на сайте комитета, сообщает АПК-Информ.

«Украина получила ссуду Всемирного банка для реализации проекта «Выдача государственных актов на право собственности на землю и развитие системы кадастра» и благодаря этому имеет ресурс как на создание картографической основы кадастра, так и геоинформационной системы, в частности электронного архива данных и программного обеспечения. Срок реализации проекта завершается в июне 2012 г., и именно к этому сроку мы просто обязаны уложиться», - отметил заместитель председателя Госкомзема.

Возможность завершения построения в Украине системы земельного кадастра на протяжении 2,5 лет подтвердил эксперт Всемирного банка Гевин Адлингтон. Однако такое задание он назвал «сверхсложным». По словам С.Бельчика, «остаются неурегулированными законодательные вопросы: скажем, до сих пор не принят закон о государственном земельном кадастре».

А директор проекта по созданию единого земельного кадастра Украины Сергей Кубах сообщил, что на сегодня осуществлена аэрофотосъемка свыше 70% территории Украины, создано ортофотокарты на территории более чем 50% и индексные кадастровые карты - на 10% территории. Он также отметил, что «на сегодня подготовлено техническое задание на создание национальной системы кадастра, которое отвечает современным европейским требованиям для построения таких систем».