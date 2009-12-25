Казахстан утратил позиции производителя высокобелкового зерна

В 2009 году собран большой урожай зерна, но он не радует земледельцев Северо-Казахстанской области, особенно северной лесостепной зоны, сообщает Зерно он-лайн.

Причина не только и не столько в мировом кризисе, из-за которого резко упали цены на зерно, а в том, что наше зерно стало неконкурентоспособным на мировом рынке. За последние годы наша пшеница сдала свои позиции, раньше пользовалась большим спросом, чем российская и украинская, и шла на мировой рынок как «улучшатель» для хлебопекарной промышленности Европы. Мы утратили свои позиции высокобелкового зерна, а низкобелкового хватает в России, Украине и Европе в целом. Такое зерно по низким ценам могут брать на кормовые цели, но свое животноводство слабо развито и потребность незначительная. На производство этанола идет тоже не слишком много, вот и остается в закромах переходящий запас зерна. Выхода два. Один из них - быстрыми темпами развивать животноводство, занять значительные площади под кормовые культуры, пересмотреть структуру севооборотов с насыщением их бобовыми, масличными культурами, размещая меньшую площадь пшеницы по лучшим предшественникам, с посевом в оптимальные сроки 5-7 дней и уборкой в 7-10 дней. Второе направление - повышать качество зерна пшеницы, за счет внедрения новых сортов, особенно раннеспелых для северной лесостепной зоны, дающих большее содержание белка, а также использовать сортовые технологии, способствующие формированию более качественного зерна пшеницы.

Следует помнить, что для получения качественного зерна фактор тепла и солнца играет решающую роль в деле фотосинтеза. Ведь содержание белка пшеницы (клейковины) на долю углерода и кислорода, поступающих из воздуха и солнечной радиации, приходится 4/5 части. В 2009 году поля недополучили необходимого тепла и солнечного сияния в критический период до полной восковой спелости, во вторую половину лета, когда преобладала пасмурная погода.

Во время запоздалого сева необходимо было заменить посевы среднеспелых сортов на раннеспелые, тем самым выиграть 4-5 дней для созревания, особенно на паровых полях, которые в хозяйствах засевались на 50% площадей пшеницы. Весенние фосфорные удобрения на парах также ускоряли созревание на 3-5 дней.

Повышение нормы высева до 4-5 мл всхожих семян еще сокращали сроки созревания на 3-5 дней, таким образом можно было ускорить начало уборки на 7-10 дней, то есть до сентябрьских дождей можно было убрать значительную часть площадей.

Шаблонное, без учета местных почвенно-климатических особенностей, применение влагосберегающих технологий и рекомендуемых Виталием Ивановичем Двуреченским для степной зоны с минимальными и нулевыми обработками, не всегда оправдано в лесостепной зоне. В сухие засушливые годы эти технологии дают экономический эффект и являются привлекательными для руководителей хозяйств, особенно крупных агроформирований, в большинстве своем не специалистов сельского хозяйства и обладающих малым опытом работы на земле.

Однобокий инженерно-экономический подход без агробиологического почвенно-климатического обоснования в деле производства сельхозкультур по зонам и отсутствие должного агрономического контроля на местах и привели к существенным просчетам в 2009 году.

Весна выдалась затяжная, почва прогревалась медленно, особенно на стерневом фоне с поверхностью, покрытой измельченной соломой и без зяблевой обработки. Сорняки, особенно овсюг, появились поздно. Многие хозяйства не провели промежуточную обработку для провокации всходов и их уничтожения механическим путем, заменив гербицидной, до посева, но она оказалась малоэффективной.

Посевная затянулась, значит, надо было принимать срочные меры по замене посева среднеспелых сортов на раннеспелые сорта, увеличить нормы высева семян. Многие руководители не сделали этого, пожалели дополнительных средств, а возможно, не знали о последствиях запоздалого созревания урожая. В итоге уборка затянулась, зерно получено в основном влажное, низкого качества, особенно по содержанию белка (клейковины). Надо ожидать, что и семена, убранные в поздние сроки, не будут обладать высоким посевным качеством, будут плохо храниться, теряя всхожесть, энергию и силу роста.

Избежать многих ошибок и нарушений можно, имея в сельском округе своего агронома с правом контроля за качеством и своевременностью выполнения зональных технологий, за засыпкой семян, обучения механизаторских кадров и т.д. Ведь раньше на территории современных сельских округов были крупные совхозы, колхозы с многочисленным штатом агрономов, следящим заходом полевых работ, использованием удобрений, химических средств защиты растений. Сейчас этого во многих округах нет, что и приводит к недобору урожая, ухудшению качества продукции, а также значительному ущербу окружающей среде, животному миру, человеку.

Чтобы не повторять ошибки и просчеты 2009 года в будущем, следует напомнить руководству и специалистам хозяйств крестьянские истины: «От худого семени не жди хорошего племени». В своей агрономической деятельности я всегда придерживался народной мудрости и проявлял первоочередную заботу о своих семенах, убирая их в первую очередь, засыпая на хранение после предварительной очистки на нижнем продольном решете № 20-22, со страховым фондом 25-30% к объему потребности для посева в будущем году. Будь страховой фонд раннеспелых сортов пшеницы в хозяйствах и элеваторах, многим хозяйствам можно было бы избежать задержек созревания хлебов и уборки, получения низкого качества зерна.