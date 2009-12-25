В Житомирской области валовое производство в АПК увеличится на 1,3%

В Житомирской области по итогам текущего года увеличение объема производства валовой продукции АПК ожидается в пределах 1,3%, по сравнению с прошлогодним показателем, - до 3 млрд. 250 млн. грн.

Такой прогноз корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Отмечается, что рост объемов производства достигнут в основном за счет продукции растениеводства, прирост которой составил 6,3%, по сравнению с аналогичным показателем 2008 г., - до 1 млрд. 929 млн. грн.