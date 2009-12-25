В Крыму всходы озимых получены на 97% площадей

В Автономной Республике Крым всходы озимых культур получены на 97% посевных площадей, из них в хорошем и удовлетворительном состоянии - 71%. Об этом сообщила пресс-служба Совета министров АРК, сообщает АПК-Информ.

Как отметили в пресс-службе, ряд районов Крыма не полностью выполнили рекомендованные объемы сева озимых культур, и Совет министров наметил меры по ликвидации отставания в этих районах при весеннем севе зерновых культур.

По состоянию на 1 декабря т.г. всеми категориями хозяйств в Автономной Республике Крым озимые культуры посеяны на площади 615,8 тыс. га, из них на зерно – 600,8 тыс.га.