Масличные: Обзор мирового рынка

За прошедшую неделю цены на подсолнечник на биржевом рынке укрепились на декабрьские контракты на 28 USD/т, а на мартовские контракты цены повысились на 22 USD/т, сообщает Агро Перспектива.

За истекшую неделю цены на рапс на мировом рынке на Виннипегской товарной бирже на ноябрьские и январские контракты незначительно понизились на 11–14 USD/т и составляли 363 USD/т и 360 USD/т соответственно.

Падение цен на канолу было вызвано благоприятные погодными условиями для уборочной кампании в Канаде, падением цен в соевом комплексе и укреплением канадского доллара.

На бирже Euronext на февральские контракты цены незначительно понизились в сравнении с предыдущей неделей на 7 USD/т, а на майские котировки цены упали на 5 USD/т до 407 USD/т. На европейской бирже Euronext цены на рапсовое масло значительно укрепились на 20 USD/т, чем неделей ранее, и составили 1562 USD/т на февральские поставки. Цены в евро остаются на прежнем уровне. В таком случае главной причиной изменения цены является колебания курса валют.

На будапештской товарной бирже цены на рапс за истекшую неделю продемонстрировали стремительный рост на 7–21 USD/т на мартовские — августовские котировки.

Цены на соевые бобы, соевое масло и соевый шрот на протяжении недели понизились на биржевом рынке: цены на сою упали на 14–17 USD/т, а котировки на соевое масло укрепились на 1 USD/т до 828 USD/т, цены на соевый шрот за истекшую неделю продемонстрировали падение на 18–19 USD/т до 288 USD/т на декабрьские отгрузки.

Основной причиной понижения цен на соевые бобы было опубликование прогноза МСХ США, в котором было пересмотрено прогноз валового сбора в сторону увеличения и запасов на конец периода. Так валовой сбор сои в США прогнозируется составить 3,32 млрд бушелей, против ожиданий в 3,26 млрд бушелей. А запасы на конец периода оцениваются на уровне 270 млн бушелей, против прогнозируемых ранее 236 млн бушелей. Также МСХ США повысил прогноз производства соевых бобов в Бразилии в 2010 году до 63,0 млн т, против 62,0 млн т прогнозируемых ранее, а в Аргентине до 53,0 млн т, против 52,5 млн т, что прогнозировалось ранее.

На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдалась повышательная ценовая тенденция. На малазийской бирже котировки на сырое пальмовое масло укрепились на 24–28 USD/т, чем неделей ранее и составили 642 USD/т на ноябрьские котировки.

Раздел 2. Подсолнечник и продукты переработки.

На прошедшей неделе динамика цен на мировом рынке подсолнечного масла была повышательной. Цены на сырое подсолнечное масло на мировом рынке за истекшую неделю укрепились и для поставок в январе-марте 2009г. составляли 890 USD/т ЕС, ex-tank С.-З. Европа, что на 15 USD/т больше, чем неделей ранее.

Цены на семена подсолнечника, экспорт. цена, реком. МСХ Аргентины, FOB порты Аргентины для поставок в ноябре 2009г. составляли 330 USD/т, что на 20 USD/т больше, чем неделей ранее.

На рынке подсолнечного масла и подсолнечника в целом сохраняется рост. Средние цены

предложения на подсолнечник за неделю выросли на 75 руб до значения в 9 300 руб/т, сырое

подсолнечное масло подорожало до 23 925 руб/т (+100 руб). Некоторые маслозаводы на неделе продолжили повышать закупочные цены на подсолнечник, однако часть заводов их незначительно понизила. Потенциал роста цен как на масло, так и на подсолнечник, на наш взгляд, весьма ограничен, не исключается и понижение уровня цен.

Мировое предложение подсолнечного масла довольно высокое, причинами чего являются рекордные аккумулированные запасы и большие объемы переработки подсолнечника в сентябре, октябре и ноябре 2009 года.

К 4 ноября в Аргентине подсолнечником было засеяно только 0,9 млн га или 50% от прогнозируемых площадей, против 1,5 млн га или 66% на аналогичную дату годом ранее и 2,05 млн га или 76% двумя годами ранее.

Существует риск потери части урожая подсолнечника в Аргентине из-за засушливых погодных условий. Посевная площадь под подсолнечником прогнозируется на уровне 1,75 млн га, против 2,1 млн га годом и 2,65 млн га двумя годами ранее. Прогноз валового сбора подсолнечника снижен до 2,5–2,8 млн т в 2010 году, против 3,1 млн т в 2009 году.

Раздел 3. Рапс и продукты переработки.

На мировом рынке цены на рапс за прошедшую неделю демонстрировали разноплановую тенденцию.

Цены на сырое рапсовое масло ЕС, ex-mill порты С.-З. Европы на мировом рынке для поставок в феврале-апреле составили 915 USD/т, что на 6 USD/т меньше, чем неделей ранее.

Правительство Китая 9 ноября заявило о решении тестировать канолу, которая импортируется, на наличие заражения черной ножкой с 15 ноября до конца текущего сезона. Импорт партий канолы в Китай, в которых будет обнаружено заражение черной ножкой, не будет запрещен, а будет приниматься лишь в определенных портах для поставки в регионы, где не занимаются выращиванием данной масличной. Многие участники рынка данное решение воспринимают как попытку снижения импорта, так как известно, что запасы рапса внутри страны находятся на довольно высоком уровне.

Раздел 4. Соя и продукты переработки.

На мировом рынке соевого масла за прошедшую неделю наблюдалась повышательная ценовая тенденция.

Цена соевого масла на условиях поставки Голландия/ЕС, ex-mill порты С-З. Европы в декабре составила 913 USD/т., что на 39 USD/т больше. чем неделей ранее. Цены на соевые бобы понизились ввиду благоприятных прогнозов валового сбора в США.

Экспорт биодизеля Аргентиной в октябре находился на довольно высоком уровне и составил 110 тыс. т, 93% из которых было поставлено в страны ЕС-27 и 6% в США. За периода январь-октябрь 2009 года этот показатель оценивается в 940 тыс. т, против 625 тыс. т за аналогичный период 2008 года. Средняя цена на условиях поставки FOB в октябре увеличилась на 3,5% в сравнении с прошедшим месяцем и составила 821 USD/т. Поставки соевого масла в октябре-марте 2009/10МГ уменьшаться в связи с сокращением переработки и, начиная с января, увеличением внутреннего производства биодизеля, так как будет установлена 5% примесь в топливе.

Прогнозируется уменьшение поставок соевого масла Аргентиной и Бразилией на 0,4 млн т или 23% до 1,2 млн т в октябре-декабре 2009 года. За период 22–29 октября США поставили на внешние рынки 99 тыс. т соевого масла, а в октябре этот показатель составил 170 тыс. т. Вследствие увеличения производства биодизеля в Аргентине и Бразилии, поставки соевого масла Южной Америкой будут ограничены в начале 2010 года. Таким образом, экспорт из США соевого масла будет на довольно высоком уровне, что окажет поддержку ценам.

Переработчики стран ЕС-27 увеличили закупки соевых бобов из США, причиной чего является увеличение перерабатывающих мощностей и разрешение ЕС-27 импортировать кукурузу, содержащую ГМО. Импорт соевого шрота странами ЕС-27 будет продолжать снижаться в октябре-декабре 2009 года.

Благодаря увеличению закупок соевых бобов странами ЕС-27, экспорт из США будет достаточно высоким в ноябре и декабре 2009 года, что приведет к уменьшению запасов и соответственно окажет поддержку ценам.

Экспорт соевого шрота Индией составил 270 тыс. т в октябре, против 141 тыс. т за аналогичный период годом ранее. Крупнейшим импортером выступил Вьетнам.

Экспорт соевого шрота из Аргентины и Бразилии прогнозируется снизиться на 1,6 млн т или 18% в октябре-декабре 2009 года. Поставки соевого шрота США в октябре составили 0,68 млн т, а в ноябре этот показатель прогнозируется на уровне 1,0 млн т. За период октябрь-декабрь 2009 года экспорт соевого шрота тремя странами в оценивается на уровне 9,9 млн т, что на 0,9 млн т меньше, чем годом и на 2,9 млн т меньше, чем двумя годами ранее.

В Аргентине наблюдаются засушливые погодные условия, что негативно отражается на посевах.

Около 10 млн га сельскохозяйственных угодий подвержены засухе.

К 4 ноября в Аргентине было засеяно соевыми бобами 2,3 млн га или 12% от прогнозируемых

площадей. На аналогичную дату годом ранее было засеяно 5,5 млн га или 30%, а двумя годами

ранее 5,4 млн га или 32%.

В Бразилии наблюдаются благоприятные погодные условия. Посевная площадь по соевыми

бобами оценивается на уровне 22,35–22,75 млн га, против 21,73 млн га годом ранее, а валовой

сбор сои прогнозируется составить 62,5–63,6 млн т, против 57,1 млн т годом ранее.

К 9 ноября в Бразилии было засеяно 48% посевных площадей под соевые бобы, валовой сбор

которых оценивается в 64,7 млн т. На аналогичную дату годом ранее посевы составили 41%. К 30

октября было законтрактировано на продажу 17% нового урожая сои, против 21% на

аналогичную дату годом ранее. Производители продают наперед только небольшие объемы сои

нового урожая, чтобы получить наличные деньги для посевной кампании.

Валовой сбор соевых бобов в США прогнозируется на уровне 89,0 млн т, что на 0,6% больше, чем прогнозировалось в октябре. А экспорт сои из США может достичь рекордного показателя в 36,7 млн т, а переработка 46,7 млн т в сентябре-августе 2009/10МГ, что повлияет на уменьшение остатков в конце периода.

За период 22–29 октября продажи соевых бобов США составили 530 тыс. т, а за период сентябрь-август 2009/10МГ этот показатель оценивается в 23,5 млн т, что на 55% больше. чем за аналогичный период годом ранее. 14,16 млн т из которых в Китай, против 7,61 млн т годом ранее, в Японию-1,06 млн т, против 1,56 млн т и Мексику 0,91 млн т, против 0,97 млн т.

За период 22 октября-5 ноября в США было проинспектировано на экспорт рекордный объем соевых бобов, который оценивается в 126 млн бушелей, что на 44% превышает показатель прошлого года за аналогичный период. Одной из причини роста экспорта является увеличение импорта Китаем.

Вероятно, что цены на соевые бобы и продукты их переработки укрепляться в ближайшие 2–4 недели, основываясь на следующих факторах:

Поставки сои, соевого масла и шрота из США в ноябре активизируется. Многие октябрьские контракты по поставке перенесены на ноябрь в связи с нехваткой сои и соевого шрота. Значительное уменьшение предложения Южной Америкой ведет к зависимости мирового рынка от производства и переработки сои в США, что повлияет на рост экспорта и переработки сои и продуктов ее переработки в ноябре-феврале 2009/10МГ. Рост предложение в 2009/10МГ будет практически исчерпан в первой половине сезона, в результате чего запасы соевых бобов в США к 1 марту 2010 года составят 37 млн т, что значительно меньше, чем за предыдущие четыре года.

В аргентине наблюдаются засушливые погодные условия, которые негативно влияют на посевную кампанию и состояние посевов. В случае не улучшения погодной ситуации в течении 3–6 недель, потери урожая в Аргентине могут быть довольно значительны.

Предложение соевых бобов Аргентиной и Бразилией на 1 сентября текущего года были на 14,3 млн т или 30% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее. Такая ситуация отразилась на уменьшении переработки и экспорте соевых бобов и продуктов их переработки. Такая тенденция будет наблюдаться до поступления нового урожая на рынок из Южной Америки в начале 2010 года.

Раздел 5. Тропические масла

На рынке тропических масел на истекшей неделе наблюдалась повышательная ценовая тенденция. Цена на малазийское сырое пальмовое масло на условиях поставки CIF Роттердам в декабре составляет 698 USD/т, что на 18 USD/т больше, чем неделей ранее.

Производство пальмового масла Малайзией в октябре превысило ожидания и составило 1,99 млн т, что на 27% превышает показатель сентября, что привело к аккумуляции запасов до 1,97 млн т.

Экспорт пальмового масла в Малайзией достиг рекордного показателя за последние 10 месяцев и составил 1,48 млн т, что на 11% превышает показатель прошлого года. Рост экспорта был обусловлен увеличением поставок в Китай, Индию и Пакистан. За первые 10 дней ноября экспорт пальмового масла также характеризовался высокой активностью. За этот период на внешние рынки Малайзией было поставлено 421 тыс. т пальмового масла, что на 22% больше, чем месяцем ранее. За период 1–10 ноября было поставлено в ЕС-27 125 тыс. т пальмового масла из Малайзии и 92 тыс. в Китай.