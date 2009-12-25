Масличные: обзор украинского рынка
Вслед за мировым рынком
Украинский рынок следовал тенденциям мирового рынка. Ценовая ситуация на внутреннем рынке подсолнечника имела повышательный характер, сообщает Агро Перспектива.
Подсолнечник
Внутренняя цена составляет 2450–2550 грн/т EXW, 2650–2750 грн/т CPT-порт в зависимости от качества товара и региона поставки. Экспортная цена на подсолнечник FOB порты Черного моря укрепилась. Так цена находиться в диапазоне 335–350 USD/т.
По данным Министерства аграрной политики урожай подсолнечника может достигнуть 6,5–6,6 млн т, в то время как ранее прогнозировалось 6 млн т. Аграрии уже собрали 99% посевов подсолнечника. По словам Юрия Лузана такой урожай подсолнечника позволит Украине произвести не меньший объем подсолнечного масла в 2009/10МГ, чем в предыдущем маркетинговом году. Этот показатель оценивается в 2,5 млн т.
Подсолнечное масло, шрот
На экспортном рынке стоимость сырого подсолнечного масла незначительно укрепилась на 10 USD/т. На внутреннем рынке также наблюдалась повышательная ценовая тенденция, вслед за укреплением цен на мировом рынке и активацией спроса. На экспортном рынке шрота наблюдалось повышательная ценовая тенденция, чему способствовал рост цен на подсолнечник. Цены на шрот составляют около 145–155 USD/т DAF.
Рапс
На рынке семян рапса наблюдалась повышательная ценовая ситуация. Цены на рапс составляют EXW 2760–2860 грн/т, на условиях CPT-порт цены на продовольственный рапс 1 класса находились в диапазоне 3050–3100 грн/т., а на технический рапс 2 класса составили 2900–3000 грн/т.
Урожай рапса в 2010 году будет значительно меньше, чем в предыдущем. Главными причинами являются уменьшение посевных площадей, в связи с неблагоприятными погодными условиями, и финансовые проблемы фермеров. Посевы рапса оцениваются на уровне 1,35 млн. га, против 1,44 млн га годом ранее. Существует риск того, что 30% посевов рапса не смогут перезимовать.
Соя
Цены на соевые бобы в Южных областях находились в диапазоне 3400–3500 грн/т, а в Северных областях 3300–3400 грн/т на условиях EXW. К 10 ноября в Украине было убрано 92% посевов сои и собрано 1 млн т, средняя урожайность оценивается на уровне 16,5 ц/га.