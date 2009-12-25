Масличные: обзор украинского рынка

Украинский рынок следовал тенденциям мирового рынка. Ценовая ситуация на внутреннем рынке подсолнечника имела повышательный характер, сообщает Агро Перспектива.

Подсолнечник

Внутренняя цена составляет 2450–2550 грн/т EXW, 2650–2750 грн/т CPT-порт в зависимости от качества товара и региона поставки. Экспортная цена на подсолнечник FOB порты Черного моря укрепилась. Так цена находиться в диапазоне 335–350 USD/т.

По данным Министерства аграрной политики урожай подсолнечника может достигнуть 6,5–6,6 млн т, в то время как ранее прогнозировалось 6 млн т. Аграрии уже собрали 99% посевов подсолнечника. По словам Юрия Лузана такой урожай подсолнечника позволит Украине произвести не меньший объем подсолнечного масла в 2009/10МГ, чем в предыдущем маркетинговом году. Этот показатель оценивается в 2,5 млн т.

Подсолнечное масло, шрот

На экспортном рынке стоимость сырого подсолнечного масла незначительно укрепилась на 10 USD/т. На внутреннем рынке также наблюдалась повышательная ценовая тенденция, вслед за укреплением цен на мировом рынке и активацией спроса. На экспортном рынке шрота наблюдалось повышательная ценовая тенденция, чему способствовал рост цен на подсолнечник. Цены на шрот составляют около 145–155 USD/т DAF.

Рапс

На рынке семян рапса наблюдалась повышательная ценовая ситуация. Цены на рапс составляют EXW 2760–2860 грн/т, на условиях CPT-порт цены на продовольственный рапс 1 класса находились в диапазоне 3050–3100 грн/т., а на технический рапс 2 класса составили 2900–3000 грн/т.

Урожай рапса в 2010 году будет значительно меньше, чем в предыдущем. Главными причинами являются уменьшение посевных площадей, в связи с неблагоприятными погодными условиями, и финансовые проблемы фермеров. Посевы рапса оцениваются на уровне 1,35 млн. га, против 1,44 млн га годом ранее. Существует риск того, что 30% посевов рапса не смогут перезимовать.

Соя

Цены на соевые бобы в Южных областях находились в диапазоне 3400–3500 грн/т, а в Северных областях 3300–3400 грн/т на условиях EXW. К 10 ноября в Украине было убрано 92% посевов сои и собрано 1 млн т, средняя урожайность оценивается на уровне 16,5 ц/га.