В Житомирской области под озимые отведено 191 тыс. га

В Житомирской области под урожай 2010 года по всем категориям хозяйств посеяно озимых культур на площади 191 тыс. га, что соответствует уровню прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в том числе, посеяно 154 тыс. га озимых зерновых и 37 тыс. га озимого рапса (на уровне прошлого года), кроме того, 277 тыс. га вспаханы на зябь.

На площади 82 тыс. га (54%) зерновые культуры засеяны семенами не ниже первой репродукции. Из них 12 тыс. га или 18% площадей засеяны элитой.

Отмечается, что на 23 декабря т.г. из общей посевной площади озимых культур на зерно в хорошем состоянии находились 34% площадей зерновых культур, 56% - в удовлетворительном, а остальные 10% - в неудовлетворительном состоянии.