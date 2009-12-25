В Винницкой обл. продажа агропродукции на рынках выросла

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за январь-ноябрь 2009 года увеличилась на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года при росте цен на 8,2%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, цены на продукты животноводства выросли на 9,8%, их реализация увеличилась на 3,5%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 5,6% при росте цен на 4,5%.

В январе-ноябре т.г. наблюдался рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Больше всего подорожали телятина и говядина – на 12-16,6%, сахар – на 40%, чеснок – на 32%, сливочное масло – на 33,4%, свиное сало – на 19%. Крупы и молочные продукты подорожали до 10%.

В то же время цены на свеклу, лук репчатый, свежую капусту, зерновые, морковь, подсолнечное масло снизились на 4,4-35,2%.