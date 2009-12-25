В Тернопольской обл. поголовье КРС уменьшилось

В Тернопольской области поголовье крупного рогатого скота за 11 месяцев уменьшилось на 2%, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем, - до 203 тыс. голов.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, поголовье коров уменьшилось на 4,2% - до 117,8 тыс. голов. Количество свиней увеличились на 5,6% - до 318 тыс. голов, птицы – на 1,4% - до 4,341 млн. шт.

Хозяйствами населения на 1 декабря т.г. содержалось 86,9% общей численности крупного рогатого скота, в том числе, 92,7% коров, свиней – 71,8%, птицы – 85,3%.

В аграрных предприятиях (кроме малых) объем выращивания скота и птицы превысил прошлогодний уровень на 6,7%. Среднесуточные приросты КРС на выращивании, откорме и нагуле составляли 515 г, свиней – 370 г.

Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации животных на забой составило 128,9% (на 1 декабря 2008 года – 98,5%).