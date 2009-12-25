В Тернопольской обл. площади посевов озимых увеличились на 2,1%

В Тернопольской области площади посевов озимых культур на зерно и зеленый корм под урожай 2010 года в хозяйствах всех категорий составили 291 тыс. га, что на 2,1% больше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, в структуре посевных площадей озимых на зерно доля пшеницы составляет 91,9% (под урожай-2009 – 92,8%), ячменя – 6,5% (3,8%), ржи – 1,6% (3,4%). Пшеницей засеяно 204 тыс. на, что на 5% больше, чем в прошлом году, ячменем – 14,5 тыс. га (на 81,7% больше), рожью – 3,6 тыс. га (вдвое меньше).

Площади посевов озимого рапса на зерно на 1 декабря 2009 года сократились на 9% по сравнению с 1 декабря 2008 года – до 68,7 тыс. га.