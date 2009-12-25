Полтавский МЭЗ увеличил мощности на 73,3%

Полтавский маслоэкстракционный завод «Кернел Групп» завершил реконструкцию производства, увеличив мощности по переработке семян подсолнечника на 73,3%, или 550 тонн, – до 1300 тонн в сутки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили на предприятии.

Согласно сообщению, в результате проведенной модернизации завод также может перерабатывать новое сырье – до 600 тонн соевых бобов в сутки.

Инвестиции "Кернел Групп" в модернизацию ключевых процессов переработки и увеличение производственных мощностей Полтавского маслоэкстракционного завода составили более 25 млн. долл.

Данный инвестиционный проект включает строительство приемки и очистки семян подсолнечника, строительство элеватора общим объемом единовременного хранения 16 тыс. тонн подсолнечника, строительство рушально-веечного и маслопрессового цехов, паросилового цеха и котла, работающего на шелухе подсолнечника с производительностью 24 тонны пара в час.

Кроме того, были построены цех грануляции, элеватор для гранулированного шрота и лузги с загрузкой на авто и ж/д транспорт, линия гидратации, а также линия по сушке лецитина.

Справка УНИАН. Компания «Кернел» – один из крупнейших украинских операторов рынка бутилированного подсолнечного масла и экспортеров подсолнечного масла и зерновых культур. Это крупнейшая вертикально интегрированная компания, созданная в 1994 году.

В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, свыше 20 элеваторов, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco.

Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька".